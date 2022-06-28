Йовічевіч перестав відповідати на дзвінки від представників «Дніпра-1» – джерело

Повідомляється, що фахівець очолить «Шахтар»

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовічевіч перестав відповідати на дзвінки від представників команди.

Повідомляється, що це почало виникати тоді, коли в пресі з'явилися чутки про перехід Йовічевіча в «Шахтар». Цікаво, що ще кілька тижнів тому Йовічевіч планував продовжити контракт з «Дніпром - 1».

Раніше стали відомі умови майбутнього контракту Йовічевича з «Шахтарем».

Сьогодні вранці стало відомо, що Йовічевіч разом зі своїм тренерським штабом вже покинули «Дніпро - 1».