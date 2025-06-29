Мілан офіційно оголосив про завершення співпраці з нападником Лукою Йовичем. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Мілан не став продовжувати контракт із 27-річним сербським форвардом, який виступав за команду з 2023 року.

Дякуємо, Лука! Бажаємо всього найкращого на новому етапі кар’єри – йдеться у заяві клубу.

За два сезони в Мілані Йович зіграв 47 матчів і забив 13 м’ячів. У сезоні 2024/25 він взяв участь у 17 поєдинках Серії А та Кубка Італії, у яких чотири рази вразив ворота суперників.

За даними Transfermarkt, нинішня трансферна вартість футболіста становить 4,5 мільйона євро.