Збірна України U-17 (гравці не старші 2009 року народження) провела другий матч міжнародного турніру в Хорватії. Змагання розглядається як підготовчий етап до кваліфікації Євро-2026 (U-17), при цьому всі суперники українців виступають складом на рік старших гравців.

У стартовій грі команда Олександра Ситника поступилася Катару U-18 (1:2), а другим випробуванням стала зустріч із Польщею U-18, яка напередодні впевнено розгромила ОАЕ U-18 - 4:0.

Першими відзначилися поляки - наприкінці першого тайму Філіп Скорб скористався передачею з флангу та в дотик відправив м’яч у сітку. Після перерви український тренерський штаб зробив дві заміни, і вже за три хвилини Кірілл Сердюк замкнув подачу з кутового, зрівнявши рахунок. Майже одразу Адам Гурам міг вивести синьо-жовтих уперед, але пробив вище воріт.

На 53-й хвилині Польща вдруге вийшла вперед після помилки українського захисту. Однак знову ключовим став вихід Сердюка: нападник оформив дубль, забивши головою після передачі з правого флангу. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию - 2:2.

Україна (U-17) – Польща (U-18) 2:2

Голи: Сердюк 48, 69 – Скорб 38, 53

Україна U-17: Столяренко, Смотрицький (Яблонський, 87), Левицький (к), Панчишин, Пламінський (Сорочинський, 72), Гордєєв (Сердюк, 46), Шукалович (Кощій, 72), Волошко (Удовиченко, 61), Гамзик (Сафонов, 72), Кожушко (Буравцов, 46), Гурам (Ященко, 72).

Запасні: Степанов, Пожар, Гололобов, Сафонов, Шупик, Коман, Рудзей.

Попередження: Ященко, 90+1