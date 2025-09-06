Дебютант збірної Франції: «Домінували з Україною від початку і до кінця»
близько 1 години тому
Нападник збірної Франції Юго Екітіке після матчу першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України (2:0) поділився емоціями у зв’язку зі своїм дебютом за «Ле бльо». Слова футболіста передає L'Équipe.
Ми контролювали гру, хоча були й складніші моменти, але я думаю, що так може бути в кожному матчі. У першому таймі ми діяли дуже добре, домінували від початку й до кінця, і розуміли, що в нас будуть спади. Наприкінці ми змогли зробити різницю.
Дебют? Усе відбувається дуже швидко — це був тиждень у стилі мого старту в Ліверпулі: усе йде стрімко, і треба бути готовим. Коли мене викликали вийти на поле, я особливо не розмірковував, просто вирішив додати енергії, бути максимально корисним для команди, особливо в такому матчі, де потрібно було втримати рахунок.
У паралельному матчі збірна Ісландії розгромила Азербайджан (5:0) і очолила групу D. Таким чином, Україна поки залишається третьою й зіграє з невдахою поєдинку вже 9 вересня.
