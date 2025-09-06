Ексгравець збірної України: «На Судакова в Бенфіці не буде тиску, як в Мудрика»
Колишній лідер Шахтаря спробує власні сили в Європі
близько 1 години тому
Георгій Судаков / Фото - Бенфіка
Ексфутболіст збірної України, очільник Профспілки футболістів Нідерландів (VVCS) Євген Левченко в інтерв'ю XSPORT висловився про трансфер півзахисника Георгія Судакова в Бенфіку.
Судаков може стати для Бенфіки тим гравцем, який може діяти на різних позиціях в центрі поля і потенційна заявка на повернення чемпіонства. На Жору не буде такого тиску, як в Мудрика з переходом в Челсі. Плюс він гратиме знову з Трубіним, який проводить третій сезон в Португалії. Це дуже пришвидшить адаптацію в новій країні. Головний тренер Бруну Лаж дав зрозуміти, що покладає великі надії на Судакова, - розповів