Павло Василенко

У матчі 17-го туру Серії А Піза на своєму полі приймала Ювентус. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0, яка стала для них третьою поспіль.

На 73-й хвилині Артуро Калабрезі забив автогол, а в компенсований час відзначився Кенан Їлдіз.

Піза займає передостаннє, 19-е місце в турнірній таблиці Серії А з 11 очками, Ювентус – третій (32 бали).

Серія А, 17-й тур

Піза – Ювентус – 0:2

Голи: Калабрезі, 73 (автогол), Їлдіз, 90+2.