Ювентус на виїзді обіграв Пізу, здобувши третю перемогу поспіль
М’ячі були забиті у другому таймі
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі 17-го туру Серії А Піза на своєму полі приймала Ювентус. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0, яка стала для них третьою поспіль.
На 73-й хвилині Артуро Калабрезі забив автогол, а в компенсований час відзначився Кенан Їлдіз.
Піза займає передостаннє, 19-е місце в турнірній таблиці Серії А з 11 очками, Ювентус – третій (32 бали).
Серія А, 17-й тур
Піза – Ювентус – 0:2
Голи: Калабрезі, 73 (автогол), Їлдіз, 90+2.
