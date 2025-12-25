Каталонська Барселона та туринський Ювентус зацікавлені у центральному захиснику Борнмута Маркосі Сенесі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, обидва клуби уважно відстежують ситуацію навколо аргентинця, чий контракт із англійською командою завершується після закінчення сезону.

У нинішньому розіграші АПЛ 28-річний Сенесі взяв участь у 16 ​​матчах та відзначився трьома результативними передачами. Барселона та Ювентус розглядають варіанти підписання футболіста або на правах вільного агента, або через повноцінний трансфер улітку.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядає варіант із продовженням контракту з Крістенсеном.