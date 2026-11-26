Ювентус розгромив Омонію і піднявся на друге місце Ліги Європи
Туринці забили чотири м'ячі
Ювентус здобув переконливу вольову перемогу над Омонією в матчі 5-го туру загального етапу Ліги Європи сезону 2026/27. Туринська команда пропустила першою, але зуміла переламати перебіг зустрічі та завершити її розгромом – 4:1.
Кіпрський клуб несподівано вийшов уперед на 15-й хвилині. Захисник Омонії Любомир Шатка опинився у потрібному місці та точним ударом відкрив рахунок. Господарі намагалися швидко відповісти, однак упродовж тривалого часу не могли подолати організовану оборону суперника.
Переломним для Ювентуса став заключний відрізок першого тайму. На 37-й хвилині Андреа Камб’язо відновив рівновагу, скориставшись моментом біля воріт кіпрської команди. Ще до перерви туринці розвинули свій успіх: на 43-й хвилині Джефф Ехатор вивів господарів уперед – 2:1.
Після перерви Ювентус продовжив контролювати гру та не дозволив Омонії повернутися до матчу. На 68-й хвилині Франсішку Консейсан забив третій м’яч італійської команди. Ще через п’ять хвилин Жеремі Бога скористався черговою атакувальною нагодою та встановив остаточний рахунок – 4:1.
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Таким чином, Ювентус продовжує виступати без поразок у поточному розіграші Ліги Європи. Після п’яти турів туринці мають 13 очок – чотири перемоги та одну нічию. Команда забила 15 м’ячів і пропустила лише п’ять, завдяки чому впевнено тримається в першій вісімці загальної таблиці.
Позиція в топ-8 дає Ювентусу можливість напряму вийти до 1/8 фіналу Ліги Європи. Наступний матч загального етапу італійський клуб проведе 10 грудня проти Хапоеля з Беер-Шеви.
Для Омонії поразка в Турині стала вже третьою поспіль. Після двох перемог на старті турніру кіпрська команда почала втрачати очки та наразі має шість балів. Її різниця забитих і пропущених м’ячів становить 7:11.
Омонія перебуває поблизу межі зони стикових матчів плейоф. Залежно від результатів інших зустрічей 5-го туру команда може розташуватися приблизно в районі 20–26-го місць. Водночас кіпріоти все ще зберігають шанси продовжити боротьбу за вихід до наступної стадії через стикові поєдинки.
Ліга Європи. Загальний етап, 5-й тур
Ювентус – Омонія 4:1
Голи: Камб'язо, 37, Екатор, 43, Консейсау, 68, Бога, 73 – Шатка, 15
Ювентус: Нету, Гатті, Лукумі (Маккенні, 66), Келлі, Камб'язо, Сарр, Дуглас Луїз (Копмайнерс, 66), Кабаль (Челік, 46), Консейсау (Коло Муані, 87), Екатор (Вольтемаде, 66), Бога
Омонія: Камінскі, Него (Балковец, 59), Кулібалі, Шатка, Дюверн, Андреу (Брауверс, 59), Марич, Тенасе (Евандру, 46), Танкович (Неофіту, 70), Монтнор, Какуліс (Діоні, 46)
Попередження: Лукумі (34) – Тенасе (10), Балковец (81)
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