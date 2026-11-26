Сергій Разумовський

Ювентус здобув переконливу вольову перемогу над Омонією в матчі 5-го туру загального етапу Ліги Європи сезону 2026/27. Туринська команда пропустила першою, але зуміла переламати перебіг зустрічі та завершити її розгромом – 4:1.

Кіпрський клуб несподівано вийшов уперед на 15-й хвилині. Захисник Омонії Любомир Шатка опинився у потрібному місці та точним ударом відкрив рахунок. Господарі намагалися швидко відповісти, однак упродовж тривалого часу не могли подолати організовану оборону суперника.

Переломним для Ювентуса став заключний відрізок першого тайму. На 37-й хвилині Андреа Камб’язо відновив рівновагу, скориставшись моментом біля воріт кіпрської команди. Ще до перерви туринці розвинули свій успіх: на 43-й хвилині Джефф Ехатор вивів господарів уперед – 2:1.

Після перерви Ювентус продовжив контролювати гру та не дозволив Омонії повернутися до матчу. На 68-й хвилині Франсішку Консейсан забив третій м’яч італійської команди. Ще через п’ять хвилин Жеремі Бога скористався черговою атакувальною нагодою та встановив остаточний рахунок – 4:1.