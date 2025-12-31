Сергій Разумовський

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін не повернеться до Дженоа в найближчий трансферний період. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За наявною інформацією, туринський клуб відхилив пропозицію генуезців щодо переходу 33-річного воротаря, хоча Дженоа вже встиг узгодити з Періном умови особистого контракту. Угода мала бути розрахована на три роки. Втім, остаточне слово залишалося за Ювентусом, і саме позиція клубу заблокувала можливий трансфер.

Для Періна Дженоа – добре знайомий етап кар’єри. Він перебував у структурі клубу з 2008 по 2018 рік, після чого перебрався до Ювентуса за 16,3 мільйона євро. Також у сезоні-2020/21 воротар уже повертався до Дженоа на правах оренди, тож потенційний камбек виглядав логічним, але цього разу домовитися клубам не вдалося. У поточному сезоні Перін провів за Юве лише чотири матчі та пропустив 6 м'ячів.

Раніше півзахисник Дженоа Руслан Маліновський допоміг відзначитися конкуренту Артема Довбика, український форвард вперше зіграв після травми.