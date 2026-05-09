Сергій Разумовський

У 36-му турі італійської Серії А Ювентус здобув мінімальну виїзну перемогу над Лечче у матчі 36-го туру італійської Серії А. Туринська команда виграла з рахунком 1:0, а єдиний м'яч було забито вже на старті зустрічі.

Героєм епізоду став Душан Влахович, який відзначився на першій хвилині та швидко вивів Ювентус уперед. Надалі гості мали ще кілька шансів збільшити перевагу, однак двічі взяття воріт скасовували через офсайд.

На 48-й хвилині Влахович міг офомлювати дубль, але гол сербського форварда не зарахували через положення поза грою. Згодом, на 59-й хвилині, Ювентус знову забив — цього разу відзначився Калюлю, однак і його м’яч було скасовано через офсайд.

Попри це, команда з Турина втримала мінімальну перевагу та здобула важливі три очки. Після цієї перемоги Ювентус набрав 68 балів і обійшов Мілан у боротьбі за місце в топ-3 Серії А. Водночас у россонері залишається матч у запасі, тож ситуація в таблиці ще може змінитися.

Серія А, 36-й тур

Лечче – Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 1

Лечче: Фальконе, Вейга (Хельгасон 70), Габріель, Зіберт, Галло, Рамадані, Л. Кулібалі, Нгом (Жан 62), П'єротті, Хеддіра (Камарда 75), Банда (Ндрі 76)

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Бремер, Келлі, Камбіазо (Девід 83), Локателлі, Коопмейнерс, МакКенні (Гатті 86), Консейсау (Жегрова 83), Влахович (Холм 77), Йілдіз (Бога 83)

Попередження: Жан 82 – Консейсау 80