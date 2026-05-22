Сергій Разумовський

Кріштіану Роналду вперше став чемпіоном Саудівської Аравії у складі Аль-Насра.

У матчі заключного, 34-го туру чемпіонату Аль-Наср упевнено переміг Дамак з рахунком 4:1 і завоював десятий чемпіонський титул у своїй історії.

Роналду став одним із головних героїв поєдинку, оформивши дубль у другому таймі. Португальський форвард забив на 63-й та 81-й хвилинах, допомігши своїй команді остаточно зняти питання щодо переможця матчу.

Для 41-річного нападника ці голи стали черговим досягненням у видатній кар’єрі. Тепер на його рахунку 973 забиті м’ячі: 831 гол на клубному рівні та 142 голи у складі національної збірної Португалії.

У складі Аль-Насра також відзначилися Садіо Мане та Кінгслі Коман. Єдиний гол Дамака забив Сілла, реалізувавши пенальті на 58-й хвилині.

Таким чином, Аль-Наср завершив сезон чемпіонською перемогою, а Роналду вперше виграв титул чемпіона Саудівської Аравії з клубом. Аль-Наср набрав 86 очок і випередив Аль-Хіляль на два бали.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 34-й тур

Аль-Наср – Дамак 4:1

Голи: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Сілла, 58 (пен.)