Сергій Разумовський

Чорноморець позбувся всіх трансферних банів. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Клубу зняли міжнародні та внутрішні обмеження на реєстрацію нових футболістів. Завдяки цьому Чорноморець отримав можливість оформлювати переходи та заявляти новачків для участі в офіційних матчах.

Одесити вже офіційно підписали орендні угоди з Владиславом Геричем із Динамо, Мар’яном Фариною із Шахтаря та Джері Йокою з Полісся. Усі троє футболістів перебувають у процесі реєстрації в Українській Прем’єр-лізі та Українській асоціації футболу. Пресслужба Чорноморця вже підтвердила інформацію про їхнє підписання.

Найближчим часом до заявки команди також мають внести Даниїла Алефіренка. Наразі клуб завершує технічні процедури, пов’язані з оформленням документів між Чорноморцем і Колосом.

Водночас залишається невирішеним питання щодо переходу Олега Пушкарьова із Шахтаря. Клуби продовжують переговори, однак участь футболіста в найближчому матчі проти Полісся наразі малоймовірна.

Також одесити, найімовірніше, не зможуть розраховувати на Джері Йоку. Це пов’язано з умовами його орендної угоди між Чорноморцем і Поліссям.

Саме проти житомирян «моряки» зіграють у першому турі УПЛ. Матч заплановано на 2 серпня, 13:00.