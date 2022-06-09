З Трубіним та без Супряги. Молодіжна збірна України оголосила склад на матч кваліфікації Євро-2023 з Францією

Перший матч завершився розгромом українців

Фото: УАФ

Сьогодні, 9 червня, о 19:45 молодіжна збірна України проведе матч відбору чемпіонату Європи-2023 з командою Франції U-21.



В порівнянні з останнім матчем у «синьо-жовтих» дві зміни – місце у рамці займе Анатолій Трубін, а замість Владислава Супряги зі старту вийде автор дубля в ворота Північної Македонії Владислав Ванат.

Нагадаємо, що перший матч завершився розгромом від французів (5:0).