Ротань: «На гру з Францією хлопців налаштовувати не треба, адже це матч за перше місце»
З Трубіним та без Супряги. Молодіжна збірна України оголосила склад на матч кваліфікації Євро-2023 з Францією
Перший матч завершився розгромом українців
Фото: УАФ
Сьогодні, 9 червня, о 19:45 молодіжна збірна України проведе матч відбору чемпіонату Європи-2023 з командою Франції U-21.
В порівнянні з останнім матчем у «синьо-жовтих» дві зміни – місце у рамці займе Анатолій Трубін, а замість Владислава Супряги зі старту вийде автор дубля в ворота Північної Македонії Владислав Ванат.
Нагадаємо, що перший матч завершився розгромом від французів (5:0).
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