Сергій Разумовський

У матчі 26-го туру Першої ліги Буковина здобула виїзну перемогу над Поділлям із рахунком 2:0. Успішний результат дозволив чернівецькій команді офіційно оформити чемпіонство ще до завершення сезону.

Після 26 проведених поєдинків Буковина має у своєму активі 72 очки. Такий показник дозволив команді достроково гарантувати перше місце в турнірній таблиці та виграти поточний розіграш Першої ліги.

Найближчий переслідувач у чемпіонаті — Чорноморець — наразі відстає на 18 очок, маючи при цьому одну гру в запасі. Проте навіть за умови перемог у всіх матчах одеський клуб уже не зможе наздогнати лідера, тому чернівецький колектив достроково забезпечив собі фініш на першій позиції.

Для Буковини це історичне досягнення, адже клуб уперше став переможцем Першої ліги. До цього найкращим результатом команди було друге місце, яке чернівчани посіли у сезоні 1995/96.

Варто зазначити, що підвищення в класі команда оформила ще раніше. 18 квітня Буковина достроково забезпечила собі вихід до Української Прем’єр-ліги. Таким чином клуб повернеться до елітного дивізіону українського футболу вперше за багато років — востаннє чернівчани виступали там у сезоні 1993/94, коли турнір ще мав назву Вища ліга.

Перша ліга, 26-й тур

Поділля – Буковина 0:2

Голи: Саків, 55, Тищенко, 82