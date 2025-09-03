Павло Василенко

Ілкай Гюндоган у вівторок став новим гравцем істанбулського Галатасарая. Тепер авторитетний інсайдер Фабріціо Романо розкрив цікаву інформацію про умови угоди.

Колишній гравець збірної Німеччини останніми роками часто змінював клуби. У 2023 році він перейшов до Барселони, але лише після одного сезону повернувся до Манчестер Сіті.

Тепер півзахисник вирішив знову перейти в інший клуб. Цього разу він приєднався до Галатасараю, який цього літа також придбав Лероя Сане та Віктора Осімхема.

Гюндогана вже представили в його новому клубі, а про деталі угоди пише Романо. «Містяни» пішли на значні поступки.

Галатасарай не сплатив англійському клубу трансферний збір за півзахисника. Водночас, команда з «Етіхада» заощадила значну суму грошей.

Манчестер Сіті не мав виплачувати Гюндогану зарплату протягом останніх двох місяців. Це стало результатом домовленості між клубами та самим гравцем.

Минулого сезону Гюндоган провів 54 офіційні матчі за Манчестер Сіті, забивши п'ять голів і віддавши вісім результативних передач. Transfermarkt оцінює його вартість у 5 мільйонів євро.