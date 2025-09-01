Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган найближчим часом може змінити клуб. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, турецький Галатасарай веде просунуті переговори щодо трансферу 34-річного футболіста.

Манчестер Сіті вже схвалив можливий перехід, а сам Гюндоган отримав попередню пропозицію й наразі оцінює варіанти. У новому сезоні 2025/2026 німецький півзахисник ще не виходив на поле: один матч Прем’єр-ліги пропустив через відсутність у заявці, а два провів на лаві запасних.

Літнє трансферне вікно у Туреччині триватиме до 12 вересня, тож у Галатасарая є час завершити угоду. Важливо, що стамбульський клуб виступить на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Раніше, на Ілкая Гюндогана претендував леверкузенський Баєр.