Гюндоган прийняв рішення. Гравець Манчестер Сіті знайшов новий клуб
Футболіст буде виступати у Туреччині
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Турецький гігант Галатасарай здійснив велике підписання наприкінці трансферного вікна.
Новим гравцем одного з найбільших турецьких клубів став німець Ілкай Гюндоган, який прибув до Стамбула з Манчестер Сіті.
Угода між двома сторонами досягнута, і німець незабаром має пройти медичне обстеження, перш ніж приєднатися до лав чинного чемпіона Туреччини.
Він підпише контракт з Галатасараєм до літа 2027 року.