Павло Василенко

Турецький гігант Галатасарай здійснив велике підписання наприкінці трансферного вікна.

Новим гравцем одного з найбільших турецьких клубів став німець Ілкай Гюндоган, який прибув до Стамбула з Манчестер Сіті.

Угода між двома сторонами досягнута, і німець незабаром має пройти медичне обстеження, перш ніж приєднатися до лав чинного чемпіона Туреччини.

Він підпише контракт з Галатасараєм до літа 2027 року.