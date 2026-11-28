Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед зазнав розгромної домашньої поразки від Брентфорда в матчі 12-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 0:4, а команда Маурісіо Почеттіно продовжила невдалий старт під керівництвом аргентинського тренера.

«Бджоли» відкрили рахунок на 19-й хвилині. Каллум Вілсон скористався нагодою в атаці та вразив ворота господарів. Ще до завершення першого тайму нападник оформив дубль – на 32-й хвилині він знову забив, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу 2:0.

Після перерви Манчестер Юнайтед намагався змінити перебіг зустрічі, але господарям не вдалося створити достатньо небезпечних моментів. Брентфорд грамотно діяв в обороні та чекав на можливості для швидких атак.

У заключній частині поєдинку гості довели рахунок до розгромного. На 82-й хвилині Крістоффер Аєр забив третій м’яч Брентфорда, а вже в компенсований час Кевін Шаде встановив остаточний результат – 0:4.