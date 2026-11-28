За Почеттіно в АПЛ пропускають лише чотири. Брентфорд без Ярмолюка знищив Манчестер Юнайтед
Змінили тренера...
Манчестер Юнайтед зазнав розгромної домашньої поразки від Брентфорда в матчі 12-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 0:4, а команда Маурісіо Почеттіно продовжила невдалий старт під керівництвом аргентинського тренера.
«Бджоли» відкрили рахунок на 19-й хвилині. Каллум Вілсон скористався нагодою в атаці та вразив ворота господарів. Ще до завершення першого тайму нападник оформив дубль – на 32-й хвилині він знову забив, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу 2:0.
Після перерви Манчестер Юнайтед намагався змінити перебіг зустрічі, але господарям не вдалося створити достатньо небезпечних моментів. Брентфорд грамотно діяв в обороні та чекав на можливості для швидких атак.
У заключній частині поєдинку гості довели рахунок до розгромного. На 82-й хвилині Крістоффер Аєр забив третій м’яч Брентфорда, а вже в компенсований час Кевін Шаде встановив остаточний результат – 0:4.
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Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк участі в матчі не взяв. Футболіст «бджіл» не потрапив до заявки команди на поєдинок, а причини такого рішення наразі не повідомлялися.
Для Манчестер Юнайтед це вже друга поспіль поразка з рахунком 0:4 в АПЛ після призначення Почеттіно. У перших двох матчах Прем’єр-ліги під керівництвом аргентинця команда пропустила вісім м’ячів і не забила жодного. Перед розгромом від Брентфорда манкуніанці з таким самим рахунком поступилися Ліверпулю на Енфілді.
Після 12 турів Манчестер Юнайтед і Брентфорд опинилися на протилежних полюсах турнірної таблиці. Брентфорд набрав 20 очок і піднявся на п’яте місце, яке дає змогу претендувати на участь у єврокубках. Манчестер Юнайтед має лише вісім балів і залишається на 19-й позиції, тобто в зоні вильоту.
Англійська Прем’єр-ліга, 12 тур
Манчестер Юнайтед – Брентфорд 0:4
Голи: Вілсон, 19, 32, Аєр 82, Шаде, 90+1
Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро, Магвайр, Мартінес (Шоу 46), Далот, Тілеманс (Маунт 83), Мейну, Діалло (Мбемо 46), Фернандеш, Доргу (Лейсі 70), Зіркзе (Кунья 63)
Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Аєр, ван ден Берг, Льюїс-Поттер, Сангаре, Янельт, Уаттара (Карвалью 87), Дамсгор (Єнсен 70), Ентоні (Діуф 87), Вілсон (Шаде 53)
Попередження: Мартінес 35, Йоро 49, Магвайр 86 – Карвалью 90+3
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