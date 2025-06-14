Павло Василенко

ПСЖ має намір підписати центрального захисника англійського Борнмута Іллю Забарного.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, паризький клуб вже дуже близький до оформлення угоди про перехід 22-річного футболіста. Зазначається, що сума трансферу може становити більше 60 мільйонів євро.

В сезоні 2024/25 Забарний провів 39 матчів у складі Борнмута, зробив один асист.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українця в 42 мільйони євро.

Нагадаємо, що цього року ПСЖ виграв Лігу чемпіонів.