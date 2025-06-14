ПСЖ близький до підписання Забарного
Українець потрібен переможцю Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
ПСЖ має намір підписати центрального захисника англійського Борнмута Іллю Забарного.
За інформацією журналіста Маттео Моретто, паризький клуб вже дуже близький до оформлення угоди про перехід 22-річного футболіста. Зазначається, що сума трансферу може становити більше 60 мільйонів євро.
В сезоні 2024/25 Забарний провів 39 матчів у складі Борнмута, зробив один асист.
Портал Transfermarkt оцінює вартість українця в 42 мільйони євро.
Нагадаємо, що цього року ПСЖ виграв Лігу чемпіонів.
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