Павло Василенко

Захисник Борнмута Ілля Забарний входить до сфери інтересів ПСЖ. Як повідомляє журналіст Санті Ауна, клуби відновили переговори щодо трансферу гравця збірної України.

Зазначається, що англійці тепер більш помірковані щодо ціни, встановленої для українського захисника. Нової офіційної пропозиції від ПСЖ поки що немає.

Забарний має домовленість з ПСЖ щодо контракту до 30 червня 2030 року.

Раніше повідомлялось, що сума трансферу може становити більше 60 мільйонів євро.

В сезоні 2024/25 Забарний провів 39 матчів у складі Борнмута, зробив один асист.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українця в 42 мільйони євро.

Нагадаємо, що цього року ПСЖ виграв Лігу чемпіонів.