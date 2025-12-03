Павло Василенко

Сьогодні відбулося тренування ПСЖ, на якому був відсутній основний голкіпер команди Люка Шевальє.

Воротар пропустив заняття, оскільки його щиколотка ще повністю не відновилася після пошкодження у попередній грі.

Тренерський штаб уважно стежитиме за його станом. Голкіпер ПСЖ під питанням для матчу проти Ренна цієї суботи, повідомляє RMCsport.

Зазначимо, що резервним воротарем паризького клубу є росіянин Матвей Сафонов, який цього сезону ще не грав.

Таким чином, наступний матч ПСЖ поже стати першим, в якому український захисник Ілля Забарний зіграє разом з російським голкіпером.

У поточному сезоні українець відіграв 16 поєдинків за команду Луїса Енріке і забив один м’яч.