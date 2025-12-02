Кліши: «Забарний буде робити помилки, але з такими хлопцями ПСЖ зможе виграти трофеї»
Ексзахисник збірної Франції закликав дати українцю час на адаптацію
близько 10 годин тому
Колишній футболіст Арсенала та збірної Франції Гаель Кліши висловився про українського захисника ПСЖ Іллю Забарного, який приєднався до паризького клубу після успішного сезону в АПЛ.
Новим гравцям, наприклад тому, хто перейшов з Борнмута, потрібно дати час. Я знаю, що у футболі цього часу мало, але він провів винятковий сезон в АПЛ. Це новий погляд на футбол, новий спосіб захисту з набагато більшим простором позаду, тому що в Борнмуті цього не було.
Він буде робити помилки, але з такими хлопцями ПСЖ зможе виграти трофеї, тому що Кампуш і Луїс Енріке поки не припустилися серйозних помилок у підборі гравців, – передає слова Кліши After Foot.
Свій наступний матч ПСЖ проведе у чемпіонаті Франції проти Ренна у суботу, 6 грудня.
