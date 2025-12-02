Колишній футболіст Арсенала та збірної Франції Гаель Кліши висловився про українського захисника ПСЖ Іллю Забарного, який приєднався до паризького клубу після успішного сезону в АПЛ.

Новим гравцям, наприклад тому, хто перейшов з Борнмута, потрібно дати час. Я знаю, що у футболі цього часу мало, але він провів винятковий сезон в АПЛ. Це новий погляд на футбол, новий спосіб захисту з набагато більшим простором позаду, тому що в Борнмуті цього не було.

Він буде робити помилки, але з такими хлопцями ПСЖ зможе виграти трофеї, тому що Кампуш і Луїс Енріке поки не припустилися серйозних помилок у підборі гравців, – передає слова Кліши After Foot.

Свій наступний матч ПСЖ проведе у чемпіонаті Франції проти Ренна у суботу, 6 грудня.