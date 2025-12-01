У ПСЖ чергова неприємність через травму. У матчі проти Монако пошкодження ноги отримав основний голкіпер парижан Лука Шевальє.

У суботу ввечері воротар, помітно накульгуючи, залишив стадіон Луї II і попрямував до командного автобуса. На ранок неділі набряк так і не спав. Найближчими днями Шевальє пройде лікування, а його участь у наступному турі Ліги 1 проти Ренна все ще під питанням, повідомляє ViPSG.

У разі його відсутності місце у воротах, швидше за все, довірять росіянину Матвію Сафонову. Якщо Ілля Забарний вийде на поле 6 грудня, йому вперше доведеться діяти в одній команді із гравцем із Росії.

Після 14 турів ПСЖ набрав 30 очок і посідає другий рядок у таблиці чемпіонату Франції. Раніше капітан ПСЖ став на захист Забарного після критики у французьких ЗМІ.