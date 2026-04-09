Забарний не зіграв жодної хвилини в останніх 6 матчах ПСЖ у Лізі чемпіонів
Український захисник втратив довіру Енріке
близько 3 годин тому
Ілля Забарний / Фото - ВВС
ПСЖ вдома переміг Ліверпуль (2:0)в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Забитими м'ячами відзначилися Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія.
Центральний захисник парижан Ілля Забарний провів увесь матч на лаві запасних.
23-річний українець не зіграв жодної хвилини в останніх 6 матчах ПСЖ у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Забарний провів ювілейний матч за ПСЖ у переможній грі проти Тулузи.
Поділитись