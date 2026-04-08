Денис Сєдашов

Тренерський штаб ПСЖ визначився зі стартовим складом на перший поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний розпочне домашню гру на лаві запасних.

У нинішньому сезоні 23-річний українець провів за паризький клуб 30 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м'ячем. Нагадаємо, на шляху до 1/4 фіналу ПСЖ двічі впевнено обіграв Челсі (5:2 та 3:0).

Стартовий свисток зустрічі на стадіоні Парк де Пренс пролунає о 22.00 за київським часом.

