Захисник національної збірної України Ілля Забарний поділився думками про вимушені виступи команди за межами країни.

На передматчевій пресконференції футболіст відзначив підтримку європейських країн, але зізнався, що команді бракує ігор на рідних стадіонах.

Дійсно, важко грати нібито домашні матчі в інших країнах. Я вдячний Польщі, Іспанії, Німеччині за те, що вони надали нам стадіони, поля, де ми можемо грати, а наші люди можуть насолоджуватись і бути з командою всюди. Це чудово. Ми дуже вдячні за це.

Звісно, якби ми грали ці матчі у Києві, це було б набагато-набагато краще, бо ми знаємо, як наші люди можуть підтримувати нас вдома. Мені не вистачає цього. Але ми все одно хочемо грати разом з нашими вболівальниками. Це чудово, що люди приходять і підтримують нас, навіть тут в Іспанії. Я запрошую всіх, бо нам потрібна підтримка.