Забарний потрапив у сферу інтересів переможця Ліги Європи
На українця з’явився ще один претендент
близько 21 години тому
Тоттенгем, який став переможцем Ліги Європи у сезоні 2024/25, претендує на українського захисника Борнмута Іллю Забарного.
За інформацією сайту Gianluca di Marzio, «шпори» готові заплатити 70 млн євро включно з бонусами за трансфер зірки збірної України, які вимагають «вишні».
Проте сам Забарний схиляється до варіанту з продовженням кар'єри в лавах переможців Ліги чемпіонів – ПСЖ. Саме з парижанами Тоттенгем розіграє Суперкубок УЄФА 13 серпня в італійському Удіне.
Забарний у сезоні 2024/25 провів у складі Борнмуту 36 поєдинків в усіх офіційних турнірах: один асист.
Його контракт з англійським клубом розраховано до літа 2029 року.
Transfermarkt оцінює 22-річного українця в 40 мільйонів євро.