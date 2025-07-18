Павло Василенко

Тоттенгем, який став переможцем Ліги Європи у сезоні 2024/25, претендує на українського захисника Борнмута Іллю Забарного.

За інформацією сайту Gianluca di Marzio, «шпори» готові заплатити 70 млн євро включно з бонусами за трансфер зірки збірної України, які вимагають «вишні».

Проте сам Забарний схиляється до варіанту з продовженням кар'єри в лавах переможців Ліги чемпіонів – ПСЖ. Саме з парижанами Тоттенгем розіграє Суперкубок УЄФА 13 серпня в італійському Удіне.

Забарний у сезоні 2024/25 провів у складі Борнмуту 36 поєдинків в усіх офіційних турнірах: один асист.

Його контракт з англійським клубом розраховано до літа 2029 року.

Transfermarkt оцінює 22-річного українця в 40 мільйонів євро.