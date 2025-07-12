Паризький ПСЖ вирішив тимчасово зупинити перемовини з Борнмутом щодо придбання центрального захисника збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє L'Équipe.

Керівництво французького гранда очікує на завершення фіналу Клубного чемпіонату світу, аби зрозуміти, чи отримає клуб додаткові 33,9 мільйона євро призових за перемогу. Ці кошти можуть істотно вплинути на подальшу трансферну активність парижан.

Незважаючи на паузу, інтерес ПСЖ до Забарного залишається актуальним. У клубі планують підсилити не лише центр оборони, а й напад. Ілля, який нині виступає за англійський Борнмут, оцінюється Transfermarkt у 42 мільйони євро. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до середини 2029 року.

22-річний українець провів сильний сезон у Премʼєр-лізі, і до нього прикута увага одразу кількох топ-клубів Європи.