Сергій Разумовський

У 19-му турі французької Ліги 1 сезону 2025/26 ПСЖ здобув непросту перемогу в гостях над Осером. Парижани змогли вирвати три очки з мінімальним рахунком 1:0, а долю зустрічі вирішив гол Усмана Дембеле, який з’явився на полі після виходу з лави запасних. Саме Дембеле став головним героєм матчу: за результативний вплив і активність його визнали найкращим гравцем поєдинку із 8.7 балами.

Високі оцінки отримав і український центрбек ПСЖ Ілля Забарний. Захисник заробив 7.5 бала та увійшов до трійки найкращих футболістів своєї команди за підсумками зустрічі. Більше того, якщо брати до уваги лише гравців стартових складів, українець потрапив до топ-3 вже серед обох команд.

Забарний провів на полі всі 90 хвилин і відіграв без замін, забезпечуючи надійність у центрі оборони та активно беручи участь у розіграші м’яча. За матч він завдав одного удару головою, 102 рази торкнувся м’яча й навіть відзначився двома дотиками у штрафному майданчику суперника — показник, не надто типовий для центрального захисника. Також він одного разу вдало пішов у дриблінг, що додатково характеризує його впевненість у роботі з м’ячем.

У грі пасом українець показав високий відсоток точності: 81 точна передача з 90 (90%). В оборонних діях Забарний також був переконливим — виграв 3 з 4 верхових єдиноборств, не поступився в жодному з двох єдиноборств на землі, одного разу успішно виконав підкат, зробив одне перехоплення та здійснив чотири вибивання, кілька разів знімаючи напругу біля власних воріт.

