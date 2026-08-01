Сергій Разумовський

Динамо U-21, на відміну від основної команди київського клубу, проведе матч першого туру УПЛ-2 проти Лівого Берега. Гра резервної команди відбудеться у заплановані терміни, тоді як основний склад Динамо переніс свій поєдинок через участь у кваліфікації єврокубків.

Напередодні зустрічі кияни оприлюднили стартовий склад на матч проти Лівого Берега. У заявці команди U-21 опинився нападник Владислав Супряга. Таким чином, клуб офіційно підтвердив інформацію про переведення форварда до молодіжної команди.

До стартового складу Динамо U-21 увійшли Манько, Дехтяр, Іваськів, Огороднік, Гусєв, Пашко, Озимай, Люсін, Андрейко, Бекерський і Супряга. З лави запасних матч можуть розпочати Рибак, Романюк, Губенко, Федоренко, Панімаш, Роєнко, Буравцов, Квіквінія, Саване та Лобко.

Владислав Супряга має значний досвід виступів за основну команду Динамо. Загалом двадцятишестирічний нападник провів у складі київського клубу 61 матч у всіх турнірах. За цей час він забив три голи та віддав вісім результативних передач.

Тепер форвард отримав можливість продовжити ігрову практику в команді U-21. Його виступи за молодіжний склад можуть допомогти футболісту повернути оптимальну форму та згодом знову претендувати на місце в основній команді Динамо.

Побив рекорд Юссуфа. Мунгенге дебютував за Динамо і встановив історичне досягення.