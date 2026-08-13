Сергій Разумовський

Астон Вілла поступилася ПСЖ у поєдинку за Суперкубок Європи. Зустріч відбулася на стадіоні Ред Булл Арена в Зальцбурзі та завершилася перемогою команди українця Іллі Забарного з рахунком 2:1.

Бірмінгемський клуб не зміг здобути європейський трофей, хоча до останніх хвилин зберігав шанси на позитивний результат. ПСЖ скористався своїми моментами та втримав перевагу в напруженій кінцівці.

Для головного тренера Астон Вілли Унаї Емері ця поразка стала вже четвертою в кар’єрі в матчах за Суперкубок Європи. 54-річний іспанський фахівець досі жодного разу не вигравав цей трофей.

Невдалий баланс Емері в Суперкубку Європи особливо помітний на тлі його успіхів у Лізі Європи. Як головний тренер він п’ять разів тріумфував у цьому турнірі, включно з перемогами в Кубку УЄФА, однак здобути Суперкубок Європи йому поки не вдалося.

Перші поразки в цьому турнірі Емері зазнав у 2014 та 2015 роках, коли очолював Севілью. У двох випадках іспанська команда поступалася переможцям Ліги чемпіонів у боротьбі за європейський трофей.

Ще один невдалий матч за Суперкубок Європи Емері провів у 2021 році на чолі Вільярреала. Тепер до цього списку додалася поразка з Астон Віллою від ПСЖ у Зальцбургу.