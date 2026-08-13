Володимир Кириченко

У ніч на 13 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла у півфіналі турніру WTA 1000 у Торонто.

Еліна з рахунком 3:6, 6:1, 3:6 програла польці Ізі Швьонтек (№8 WTA).

Матч тривав 2 години 19 хвилин. По ходу матчу Світоліна зробила один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок і зуміла реалізувати 5 брейк-пойнтів з 19 зароблених. Швентек один раз подала навиліт, зробила три подвійні помилки, а також реалізувала 5 брейк-пойнтів із 13.

Рахунок в особистих зустрічах 5-3 на користь Іги, Світоліна перемагала двічі цього сезону – на тисячниках в Індіан-Веллс та Римі.

Для 31-річної українки це був 16-й півфінал на турнірах серії WTA 1000 та третій саме в Торонто – у 2017 році вона здобула титул.

Еліна не змогла вийти у свій 7-й фінал на цих турнірах.

Зазначимо, що Швьонтек у четвертому колі обіграла українку Марту Костюк (WTA №11) – 3:6, 6:1, 6:2.

Іга у фіналі зіграє з Оленою Рибакіною.

Нагадаємо, Світоліна – лідерка сезону-2026 за кількістю півфіналів на «тисячниках».