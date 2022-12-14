Мессі визнано найкращим гравцем півфіналу ЧС-2022 з Хорватією
Захисник Аргентини – про розгром Хорватії: «Було складно»
Ромеро зазначив, що суперник створив команді труднощі, незважаючи на 3:0 на табло
14 грудня 13:48
Крістіан Ромеро / Фото - AFA
Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро поділився враженнями від півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0). Слова футболіста прес-служба Асоціації футболу Аргентини.
Досі не можу повірити в це, не міг навіть думати про це. Звісно, коли опинюся в готелі, сльози почнуть капати з мого обличчя. Не щодня виходиш у фінал ЧС. Фанам вже це подобається, але ми хочемо більшого.
Ми раді, бо провели хороший матч. Заслужено перемогли. Часом було складно, але знали, як справитися.
Раніше був названий кращий гравець матчу Аргентина – Хорватія.
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