Павло Василенко

Капітан Барселони Рональд Араухо готується повернутися до тренувань 29 грудня після вимушеної паузи, пов’язаної з проблемами психічного здоров’я. Уругвайський захисник, який пережив складний період у кар’єрі, сподівається встигнути набрати форму та зіграти в каталонському дербі проти Еспаньйола на початку січня.

Відсутність Араухо була зумовлена не фізичною травмою, а серйозним психологічним виснаженням. Після фатальної помилки та вилучення в матчі Ліги чемпіонів проти Челсі, що спричинило хвилю жорсткої критики з боку вболівальників і медіа, центрбек почав страждати від тривожних станів і панічних атак. Усвідомивши, що не готовий виходити на поле, футболіст попросив паузу – клуб одразу підтримав його рішення.

У пошуках внутрішнього спокою Араухо, який відомий своєю релігійністю, вирушив у духовне паломництво до Ізраїлю. Він відвідав святі місця в Єрусалимі та Тель-Авіві, використавши цей час для переосмислення та відновлення емоційної рівноваги. За інформацією з оточення гравця, поїздка дала позитивний результат – захисник почувається значно краще та психологічно зміцнів.

Після паломництва Араухо планує провести різдвяні свята в рідному Уругваї разом із сім’єю, а 29 грудня повернеться до розташування Барселони. У нього буде кілька днів, щоб підготуватися та довести свою готовність тренеру Гансі Фліку напередодні першого матчу 2026 року.

Увесь цей час каталонський клуб беззастережно підтримував свого капітана. Президент Барселони Жоан Лапорта та головний тренер неодноразово публічно заявляли, що здоров’я людини важливіше за футбол, і не встановлювали жодних дедлайнів для повернення Араухо.