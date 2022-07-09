Захисник «Дніпра-1» – про гравців «Металіста»: «Допоможуть нам у майбутньому»

Олександр Сваток / Фото - СК Дніпро-1

Захисник «Дніпра-1» Олександр Сваток прокоментував в інтерв'ю прес-службі клубу розгром словенської «Чарди» (14:0). Результативними діями в контрольному матчі відзначилися гравці «Металіста».

Набираємо поступово форму. Ми довго не тренувалися у такому ритмі, тому потребуємо трохи часу, аби набрати найкращі кондиції.

На тлі суперника, відверто кажучи, гралося добре. Ми побачили якості, якими володіють нові гравці. Впевнений, що вони нам допоможуть у майбутньому.