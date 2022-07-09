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Захисник «Дніпра-1» – про гравців «Металіста»: «Допоможуть нам у майбутньому»

Команда розгромила словенський клуб 14:0 з результативними діями харків'ян
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:26
Захисник «Дніпра-1» – про гравців «Металіста»: «Допоможуть нам у майбутньому»
Олександр Сваток / Фото - СК Дніпро-1

Захисник «Дніпра-1» Олександр Сваток прокоментував в інтерв'ю прес-службі клубу розгром словенської «Чарди» (14:0). Результативними діями в контрольному матчі відзначилися гравці «Металіста».

Ми дуже скучили за футболом, тривалий час не грали. Намагалися отримати сьогодні задоволення від гри та виконати цілі, що намітили. Готуємось до кваліфікації Ліги Європи і з кожним днем будемо намагатися набирати кондиції.

Набираємо поступово форму. Ми довго не тренувалися у такому ритмі, тому потребуємо трохи часу, аби набрати найкращі кондиції.

На тлі суперника, відверто кажучи, гралося добре. Ми побачили якості, якими володіють нові гравці. Впевнений, що вони нам допоможуть у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що до «Дніпра-1» можуть повернутися три легіонери.

Сергій Стаднюк
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СК Дніпро-1 Металіст Олександр Сваток

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