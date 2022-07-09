«Дніпро-1» з 5 гравцями «Металіста» знищив словенський клуб
Захисник «Дніпра-1» – про гравців «Металіста»: «Допоможуть нам у майбутньому»
Команда розгромила словенський клуб 14:0 з результативними діями харків'ян
Олександр Сваток / Фото - СК Дніпро-1
Захисник «Дніпра-1» Олександр Сваток прокоментував в інтерв'ю прес-службі клубу розгром словенської «Чарди» (14:0). Результативними діями в контрольному матчі відзначилися гравці «Металіста».
Ми дуже скучили за футболом, тривалий час не грали. Намагалися отримати сьогодні задоволення від гри та виконати цілі, що намітили. Готуємось до кваліфікації Ліги Європи і з кожним днем будемо намагатися набирати кондиції.
Набираємо поступово форму. Ми довго не тренувалися у такому ритмі, тому потребуємо трохи часу, аби набрати найкращі кондиції.
На тлі суперника, відверто кажучи, гралося добре. Ми побачили якості, якими володіють нові гравці. Впевнений, що вони нам допоможуть у майбутньому.
Раніше повідомлялося, що до «Дніпра-1» можуть повернутися три легіонери.
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