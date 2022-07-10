Захисник «Динамо» тренується з іншим клубом УПЛ

Цікаво, що нещодавно оренду 23-річного футболіста продовжив «Дніпро-1»

Роман Вантух / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Роман Вантух тренується зі «Львовом». Про це в ефірі Футбол NEWS повідомив головний тренер «городян» Олег Дулуб.

Вантух з нами лише тренується, вже другий чи третій день. Чи будемо вести з ним перемовини? Ми з повагою ставимося до таких футболістів, як Вантух. Якщо він виявить своє бажання, то чому б ні (сміється).

Примітно, що в липні «Дніпро-1» продовжив оренду Вантуха на один сезон. З якої причини гравець не вирушив із командою на збори – невідомо.

При цьому, в контрольному матчі за дніпрян зіграло відразу п'ять футболістів «Металіста».