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Захисник «Динамо» тренується з іншим клубом УПЛ

Цікаво, що нещодавно оренду 23-річного футболіста продовжив «Дніпро-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:44
Захисник «Динамо» тренується з іншим клубом УПЛ
Роман Вантух / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Роман Вантух тренується зі «Львовом». Про це в ефірі Футбол NEWS повідомив головний тренер «городян» Олег Дулуб.

Вантух з нами лише тренується, вже другий чи третій день. Чи будемо вести з ним перемовини? Ми з повагою ставимося до таких футболістів, як Вантух. Якщо він виявить своє бажання, то чому б ні (сміється).

Примітно, що в липні «Дніпро-1» продовжив оренду Вантуха на один сезон. З якої причини гравець не вирушив із командою на збори – невідомо.

При цьому, в контрольному матчі за дніпрян зіграло відразу п'ять футболістів «Металіста».

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ ФК Львів Роман Вантух

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