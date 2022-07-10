Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»
Захисник «Динамо» тренується з іншим клубом УПЛ
Цікаво, що нещодавно оренду 23-річного футболіста продовжив «Дніпро-1»
Роман Вантух / Фото - ФК Динамо Київ
Захисник «Динамо» Роман Вантух тренується зі «Львовом». Про це в ефірі Футбол NEWS повідомив головний тренер «городян» Олег Дулуб.
Вантух з нами лише тренується, вже другий чи третій день. Чи будемо вести з ним перемовини? Ми з повагою ставимося до таких футболістів, як Вантух. Якщо він виявить своє бажання, то чому б ні (сміється).
Примітно, що в липні «Дніпро-1» продовжив оренду Вантуха на один сезон. З якої причини гравець не вирушив із командою на збори – невідомо.
При цьому, в контрольному матчі за дніпрян зіграло відразу п'ять футболістів «Металіста».
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