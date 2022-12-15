Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Кунде розповів, за рахунок чого команда дійшла до фіналу ЧС-2022
Жуль Кунде / Фото - FFF
Захисник збірної Франції Жуль Кунде прокоментував перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова футболіста передає L'Equipe.
Грати у фіналі – це мрія! Марокканці зуміли створити нам проблеми, вони провели чудовий матч.
Однак нам удалося відповісти на цей виклик. Розуміли, що повинні добре розпочати гру, і гол Тео Ернандеса полегшив нам завдання.
Ми грали дуже компактно. У другому таймі було складніше. Суперник володів м'ячем і в кількох моментах був дуже близьким до голу.
Франція – команда, яка вміє терпіти. У всіх матчах у нас були відрізки, коли не щастило, але ми не здавалися, продовжували бути активними та боротися один за одного.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон позитивно оцінив організацію чемпіонату світу в Катарі.
Коментарі 0