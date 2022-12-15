Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»

Жуль Кунде / Фото - FFF

Захисник збірної Франції Жуль Кунде прокоментував перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова футболіста передає L'Equipe.

Однак нам удалося відповісти на цей виклик. Розуміли, що повинні добре розпочати гру, і гол Тео Ернандеса полегшив нам завдання.

Ми грали дуже компактно. У другому таймі було складніше. Суперник володів м'ячем і в кількох моментах був дуже близьким до голу.

Франція – команда, яка вміє терпіти. У всіх матчах у нас були відрізки, коли не щастило, але ми не здавалися, продовжували бути активними та боротися один за одного.