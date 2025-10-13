Павло Василенко

Захисник Інтера Алессандро Бастоні покинув тренувальний збір збірної Італії та повернеться до складу свого клубу, повідомляє італійська преса.

Причиною цього стала жовта картка, яку він отримав під час матчу проти Естонії в суботу, яка стала для нього другою у відборі ЧС-2026. Таким чином, він пропустить майбутній поєдинок проти Ізраїлю через дискваліфікацію.

Бастоні відбуде свою одноматчеву дискваліфікацію та буде доступний для наступного матчу збірної Італії проти Молдови 13 листопада.

Стан Мойзе Кіна, який отримав травму в матчі проти Естонії, досі незрозумілий. Поки що невідомо, чи зможе він зіграти завтра проти Ізраїлю.

Підопічні Дженнаро Гаттузо посідають друге місце у своїй групі з 12 очками після п'яти матчів, тоді як Норвегія є лідером із загальною кількістю очок після шести матчів, набраних 18 очками.