Європейська кваліфікація ЧС-2026: розклад матчів на 13 жовтня
Україна проведе свій поєдинок проти Азербайджану
22 хвилини тому
Відбір ЧС-2026. Європа
13 жовтня відбудеться вісім матчів європейського відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026.
Розклад матчів (за київським часом):
21:45 – Україна – Азербайджан
21:45 – Вельс – Бельгія
21:45 – Ісландія – Франція
21:45 – Північна Македонія – Казахстан
21:45 – Словенія – Швейцарія
21:45 – Північна Ірландія – Німеччина
21:45 – Словаччина – Люксембург
21:45 – Швеція – Косово
Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. У фіналі турніру 2022 року аргентинці зіграли з Францією, основний час завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті сильнішими виявилися аргентинці – 4:2.
