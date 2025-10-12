Збірна Італії продовжує вражати під проводом Дженнаро Гаттузо. У своєму третьому матчі з новим тренером команда на виїзді здобула перемогу над Естонією з рахунком 3:1.

Завдяки цьому результату італійці встановили історичне досягнення – 13 забитих голів у перших трьох зустрічах за нового наставника. Такий потужний старт став найрезультативнішим в історії національної команди.

До цього Італія впевнено розібралася з Естонією (5:0) та Ізраїлем (5:4).

Нагадаємо, що Гаттузо офіційно прийняв керівництво збірної у червні 2025 року.