Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко у ефірі УПЛ ТБ висловився щодо поразки у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (0:1).

Якщо ми програли, як може сподобатись? Підопічні, можливо, й робили максимум для того, щоб зіграти більш добре, ніж зараз, але задоволеним можна бути тільки тоді, коли позитивний результат у деяких епізодах. А загалом задоволеним не можна бути.

Є позитивні моменти. Ми у другому таймі намагалися не те що відігратися, навіть зіграти впевненіше, ніж ми грали в деяких епізодах у першому таймі, але, на жаль, не вийшло. Є, як є.

Відсутність Приймака у заявці? Думаю, що до цієї гри, він вже буде готовий. Сташківу треба працювати, як він працює. Звичайно, в нього будуть шанси.