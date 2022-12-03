Захисник Уругваю після вильоту з ЧС-2022 вдарив директора FIFA і погрожував арбітру

Хіменеса можуть дискваліфікувати на тривалий термін

Уругвай не зміг вийти в плей-оф ЧС-2022.

Незважаючи на перемогу над Ганою (2:0) йому не вистачило одного гола, щоб обійти Південну Корею.

Після гри захисник Уругваю Хосе Хіменес був незадоволений арбітром гри. Він намагався прорватися в суддівську кімнату і образив головного рефері Даніеля Зіберта.

Крім того, він вдарив директора FIFA ліктем і одного з організаторів ЧС-2022, повідомляє Globo.

Ймовірно, Хіменес отримає тривалий термін дискваліфікації. Також Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-оф.