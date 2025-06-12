Захисник збірної України пояснив, чому пропустив збір перед стартом на Євро-2025
Футболіст іноземного клубу приєднався до «синьо-жовтих» уже перед стартом турніру
29 хвилин тому
Захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков перед матчем першого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Данії поділився очікуваннями від виступів команди на турнірі.
Та які очікування? Ми хочемо в кожній грі виходити й досягати результату. Є бажання пройти на турнірі якомога далі. Загадувати, звичайно, нічого не будемо, але дуже хочеться класно проявити себе на Євро.
Чому приєднаюся перед самим Євро? Так домовилися між собою УАФ та ФК Лос-Анджелес. Після матчу зі Спортінгом я полечу до Європи і там вже буду готуватися до Євро-2025 [матч завершився перемогою 3:1 9 червня, Смоляков вийшов на заміну на 90+4 хв., – прим.].
Конкуренція є конкуренція, від неї ми з Вівчаренком тільки стаємо кращими. Немає такого, що лише він грає, а я сиджу на лавці, чи навпаки. У нас одна місія – досягти результату разом зі збірною на Євро-2025. Будемо підтримувати один одного протягом турніру. А хто гратиме в основі – завжди залежить від рішення головного тренера.
Я думаю, в нашої команди великий потенціал. У нас грають хлопці з АПЛ, Ла Ліги, та я і сам виступаю в МЛС. Багато футболістів мають ігрову практику в своїх клубах, хтось вже навіть став чемпіоном УПЛ. Я вірю в наш колектив, – сказав Смоляков у інтерв’ю «Українському футболу».
Першу гру «синьо-жовтих» на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 можна подивитися вже сьогодні, 12 червня. Пряма трансляція матчу Україна – Данія. Початок – о 19:00 за Києвом.
Також головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса заявив про бажання вийти до фіналу Євро-2025.
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