Захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков перед матчем першого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Данії поділився очікуваннями від виступів команди на турнірі.

Та які очікування? Ми хочемо в кожній грі виходити й досягати результату. Є бажання пройти на турнірі якомога далі. Загадувати, звичайно, нічого не будемо, але дуже хочеться класно проявити себе на Євро.

Чому приєднаюся перед самим Євро? Так домовилися між собою УАФ та ФК Лос-Анджелес. Після матчу зі Спортінгом я полечу до Європи і там вже буду готуватися до Євро-2025 [матч завершився перемогою 3:1 9 червня, Смоляков вийшов на заміну на 90+4 хв., – прим.].

Конкуренція є конкуренція, від неї ми з Вівчаренком тільки стаємо кращими. Немає такого, що лише він грає, а я сиджу на лавці, чи навпаки. У нас одна місія – досягти результату разом зі збірною на Євро-2025. Будемо підтримувати один одного протягом турніру. А хто гратиме в основі – завжди залежить від рішення головного тренера.

Я думаю, в нашої команди великий потенціал. У нас грають хлопці з АПЛ, Ла Ліги, та я і сам виступаю в МЛС. Багато футболістів мають ігрову практику в своїх клубах, хтось вже навіть став чемпіоном УПЛ. Я вірю в наш колектив, – сказав Смоляков у інтерв’ю «Українському футболу».