Захисник збірної України: «Тренери нам вказали на наші помилки з Канадою»

Захисник збірної України Євген Чеберко поділився очікуваннями від матчу товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Слова гравця передає пресслужба УАФ.

Гадаю, що виступати у складі своєї національної збірної для кожного гравця — це привілей. Тому не можна казати про якусь нестачу мотивації. Кожен футболіст хоче грати за збірну. Особливо в такий непростий час ми хочемо продемонструвати, що наша країна сильна і здатна боротися.

Тренери нам уже показали відеоаналіз матчу з Канадою. Вказали нам на наші помилки. Сподіваюся, ця робота допоможе і в грі з Новою Зеландією, і вже у кваліфікації ЧС-2026.

Тренерський штаб показав нам матч новозеландців з івуарійцями. Ми знаємо, що очікувати від цього суперника. Але я не хочу дуже багато говорити… Все спробуємо продемонструвати на полі. Ми маємо показати свою реакцію на поразку від Канади.