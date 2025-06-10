Захисник збірної України: «Тренери нам вказали на наші помилки з Канадою»
Чеберко перед Новою Зеландією заявив: він не вважає, що у «синьо-жовтих» відсутня мотивація
близько 4 годин тому
Захисник збірної України Євген Чеберко поділився очікуваннями від матчу товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Слова гравця передає пресслужба УАФ.
Гадаю, що виступати у складі своєї національної збірної для кожного гравця — це привілей. Тому не можна казати про якусь нестачу мотивації. Кожен футболіст хоче грати за збірну. Особливо в такий непростий час ми хочемо продемонструвати, що наша країна сильна і здатна боротися.
Тренери нам уже показали відеоаналіз матчу з Канадою. Вказали нам на наші помилки. Сподіваюся, ця робота допоможе і в грі з Новою Зеландією, і вже у кваліфікації ЧС-2026.
Тренерський штаб показав нам матч новозеландців з івуарійцями. Ми знаємо, що очікувати від цього суперника. Але я не хочу дуже багато говорити… Все спробуємо продемонструвати на полі. Ми маємо показати свою реакцію на поразку від Канади.
Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.
Раніше стало відомо, що матч ризикує пропустити півзахисник Артем Бондаренко. Лідер Шахтаря не вперше викликається до лав національної збірної однак так і не дебютував за неї.
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