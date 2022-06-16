Захисник збірної України U-21: «Хотіли знати, що вже їдемо на Євро»

Олексій Сич / Фото - Рух Львів

Захисник молодіжної збірної України Олексій Сич поділився думками після виходу в плей-офф відбору на Євро-2023. Слова футболіста передає прес-служба «Руху».

Скажу чесно, розраховували на кращий результат. Їдучи додому хотіли знати, що їдемо на Євро. Але тепер будемо чекати на жеребкування 21 червня. Тоді знатимемо свого суперника і будемо готуватись. В плей-офф немає слабких команд, потрібно налаштовуватись на будь-який жереб.

У матчі з Францією ми не дуже вдало почали гру. Статус суперника відіграв велику роль, на перших хвилинах ми боялись цю команду. Трохи переоцінили їх, недооцінили себе, тому пропустили швидкі голи. Але ми реабілітувались, тренер сказав правильні слова в перерві, тому ми здобули нічию.

Щодо інших матчів, то лише здавалось, що перемоги над Фарерами, Македонією та Вірменією були легкими, насправді це не так. Ці команди грають до забитого м’яча. Фарерські острови – це стійка та бойова команда. З Македонією ми у першому матчі зіграли 1:1, з ними теж було важко грати. Вірмен ми перемогли 2:0, і це також було нелегко.

Звичайно, ми переживали за результат, адже ми грали не лише за себе. Те що зараз відбувається в країні, скільки людей захищає нас ціною власного життя та здоров’я… Ми відчували, що не можемо їх підвести. Ми грали за усю країну та хотіли перемогти.