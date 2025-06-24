Михайло Цирук

У середу, 25 червня, відбудуться обидва півфінальні поєдинки молодіжного Євро-2025. За крок до вирішального матчу в грі залишилися лише найсильніші: чинний чемпіон континенту Англія зустрінеться з Нідерландами, а нестримна Німеччина зійдеться у битві за фінал проти Франції. Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинків, які визначать дві найкращі молодіжні команди Європи.

19:00 Англія - Нідерланди

Груповий етап збірна Англії провела зовсім не ідеально. Після впевненої перемоги над Чехією (3:1) чинний чемпіон Європи несподівано втратив очки в матчі зі Словенією (0:0), а в останньому турі взагалі програв Німеччині (1:2). Але навіть чотирьох набраних балів молодіжці трьох левів цілком вистачило для того, аби фінішувати на другій сходинці та продовжити боротьбу в плейоф.

Втім, свою найкращу гру три леви, вочевидь, вирішили поберегти на плейоф. У чвертьфіналі англійська молодіжка зустрілася проти Іспанії, з якою грала у фіналі попередньої континентальної першості, і здобула досить впевнену перемогу. Уже на 15 хвилині англійці отримали перевагу у два мʼячі завдяки голам Макеті та Еліота.

Ближче до перерви фурія роха відповіла голом з пенальті, однак у компенсований до другої половини час Англія добила суперника своїм реалізованим 11-метровим, тож тепер у півфіналі зіграє саме вона.

Нідерланди, своєю чергою, розпочали груповий етап дуже невдало, набравши лише одне очко в протистояннях з Фінляндією (2:2) та Данією (1:2). Однак далі, на жаль для нас, набрали хід, і завдяки впевненій перемозі над Україною (2:0) все ж пройшли далі.

Причини оцінювати перспективи цієї команди високо справді є. У кожній лінії ораньє грають люди з непоганим бекграундом у дорослому футболі, до того ж у сильних чемпіонатах. Тож не дивно, що ця команда входить до пʼятірки найдорожчих на турнірі, а її сумарна вартість складає 220,3 млн євро.

Власне у чвертьфіналі молодь ораньє вибила не абикого, а грізну збірну Португалії - найкращу команду групового етапу, що до цього моменту не пропустила жодного мʼяча. При цьому голландці з 21 хвилини грали в меншості, отримали пенальті у свої ворота, та попри все вистояли, а гол Поку на 84 хвилині дозволив пройти далі саме їм.

Можливо, футбол був не надто справедливим до Португалії, адже залишати турнір після першого і єдиного пропущеного мʼяча у матчі втрачених можливостей справді дуже прикро. Однак факт залишається фактом: для Селесао це Євро - уже історія, у той час, як Нідерланди готуються до півфіналу.

22:00 Німеччина - Франція

Збірна Німеччини - одна з двох команд, яка провела груповий етап турніру ідеально. На старті Бундестім розгромила Словенію (3:0), а потім розібралася з Чехією (4:2) та Англією (2:1). Особливо ідеально проявляє себе на цьому турнірі форвард німців Нік Вольтемаде.

На рахунку нападника вже пʼять голів у чотирьох матчах - три у ворота Словенії (3:0), ще один - Чехії (4:2), а також забитий мʼяч у драматичному чвертьфіналі проти Італії (3:2).

Дивлячись на результати можна подумати, що Бундестім у Словаччині являє собою майже ідеальну машину, втім це не зовсім так. З відвертими аутсайдерами німці справді розібралися доволі спокійно, а от з приблизно рівними опонентами були варіанти.

Це показав і останній матч групи проти Англії, у якому суперник мав достатньо можливостей для того, аби результат був іншим, і чвертьфінал з Італією, де гра, протягом переважної частини ігрового часу, вийшла рівною, а наприкінці основного часу італійці змогли відігратися та ледь не дотягнули до пенальті навіть вдевʼятьох.

Однак “могло бути” - це вже умовний спосіб. Якщо Німеччина опинилася тут, то вона точно цього гідна, однак у протистоянні зі ще одним міцним суперником Вольтемаде і компанії може бути ой як непросто.

Францію труднощі переслідують протягом усієї турнірної дистанції, і навіть з групи вона вийшла не без пригод. Після нульової нічиєї з Португалією Ле Бльо ледь подужали команду Грузії (3:2), забивши переможний мʼяч лише на 12-й компенсованій до другого тайму хвилині, і тільки в останньому турі здобули три очки спокійно, розгромивши Польщу (4:1).

Ще драматичніше все було у чвертьфінальному протистоянні проти Данії. Французи швидко пропустили гол, змогли відігратися лише наприкінці першого тайму, після перерви знову пропустили та горіли до 84 хвилини, аж поки голи Марлена та Теля, забиті буквально один за одним, не перевернули все з ніг на голову та вивели далі саме фаворита пари.

Втім, у півфінальному поєдинку проти потужного суперника збірній Франції доведеться зібратися, адже запаси фарту також не безмежні. З іншого боку, історія знає чимало прикладів, коли команда, що демонструвала досить посередню гру, доходила до найпізніших стадій турніру.

Взяти хоча б Англію на останньому дорослому Євро: від футболу всі плювалися, 1/8 та 1/4 проходили в додатковий час та серію пенальті, але це ніяк не завадило трьом левам дістатися до фіналу, де команда також цілком могла не програти. Тож, можливо, якийсь подібний шлях чекає й на французьку молодіжку.

У матеріалі використані фото Getty Images