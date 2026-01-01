Туран хоче бачити в Шахтарі зіркового співвітчизника
Родина футболіста проти
Арда Туран / Фото - ФК Шахтар
Півзахисник Фенербахче Керем Актюркоглу налаштований залишити стамбульський гранд через 4 місяці після трансферу з Бенфіки, повідомляє Haber.
За ситуацією стежить головний тренер Шахтаря Арда Туран з метою підсилення українського гранда.
Родина Актюркоглу переконує футболіста продовжити виступи у складі Фенера.
Актюркоглу після переходу в Фенербахче відіграв 19 матчів: 5 голів, 3 асисти. Контракт хавбека діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює Керема в 22 мільйони євро.
