Артета - про звільнення Марески: «Енцо проробив чудову роботу в Челсі»
Реакція тренера Арсенала
близько 2 годин тому
Енцо Мареска / Фото - ФК Челсі
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про відставку Енцо Марески з посади головного тренера Челсі. Його слова наводить Football.London.
Я бажаю йому всього найкращого. Мені дуже подобається Енцо як людина і як професіонал. Я вважаю, що він проробив чудову роботу в Челсі, і це рішення вже прийнято, тому я просто бажаю йому всього найкращого, - сказав Артета.