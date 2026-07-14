Сергій Разумовський

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над Францією та оформила вихід до фіналу турніру.

Іспанська команда краще провела ключові відрізки зустрічі та зуміла реалізувати свої моменти, тоді як Франція не скористалася шансами повернутися у гру. Перший тайм завершився на користь Іспанії завдяки голу з пенальті.

Епізод, який призвів до 11-метрового удару, стався після помилки Люки Діня. Захисник не помітив Ламіна Ямаля, який набігав у нього за спиною, і замість м’яча влучив ногою по супернику. Арбітр призначив пенальті. Майк Меньян зумів вгадати напрямок удару, однак Мікель Оярсабаль пробив вище за голкіпера та відкрив рахунок у матчі. Для нападника цей м’яч став уже п’ятим на поточному чемпіонаті світу.

Ще однією проблемою для Франції стала вимушена заміна у першому таймі. Захисник Вільям Саліба, який вийшов у стартовому складі, не зміг продовжити гру через пошкодження. На 30-й хвилині головний тренер французької команди Дідьє Дешам був змушений випустити замість нього Максанса Лакруа.

Втрата Саліба стала відчутним ударом для оборони Франції, адже 25-річний захисник був одним із важливих гравців команди на цьому турнірі. Після його відходу французам довелося перебудовувати захисну лінію ще до перерви.

У другому таймі Іспанія збільшила свою перевагу. Педро Порро отримав вихід сам на сам із воротарем після ефектної передачі п’ятою від Дані Ольмо та реалізував момент, зробивши рахунок комфортнішим для своєї команди.

Франція мала шанс скоротити відставання, але не змогла ним скористатися. Найнебезпечніший момент біля воріт Іспанії виник після помилки Унаї Сімона на виході. Бредлі Барколя отримав можливість пробити фактично по порожніх воротах, однак влучив у голкіпера, якого потрібно було лише перекинути. У компенсований час шанс мав Дембеле, але двічі пробив просто у Сімона.

У підсумку Іспанія втримала перевагу та вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026. У вирішальному матчі турніру іспанська збірна зіграє проти переможця іншого півфіналу, в якому зустрінуться Англія та Аргентина.

Чемпіонат світу-2026, півфінал

Франція – Іспанія 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Франція: Меньян, Дінь (Ернандес 72), Кунде, Саліба (Лакруа 30), Упамекано, Рабйо (Коне 46), Чуамені, Олісе (Шеркі 72), Барколя (Дуе 57), Дембеле, Мбаппе

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Порро (Льоренте 84), Лапорт, Кубарсі, Руїс (Педрі 78), Родрі, Баена (Вільямс 84), Ямаль, Ольмо (Меріно 78), Оярсабаль (Торрес 74)

Попередження: Рабіо – Кукурелья, Мбаппе