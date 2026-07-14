Сергій Разумовський

Український журналіст і коментатор Віктор Вацко прокоментував ситуацію навколо можливого трансферу українського нападника Жирони Владислава Ваната та спростував інформацію про предметний інтерес до форварда з боку інших клубів.

За словами Вацка, повідомлення про нібито інтерес Аякса до Ваната не відповідають реальному стану справ і є лише чутками. Коментатор зазначив, що, за його інформацією, нідерландський клуб не робив жодних кроків щодо українського нападника та не проявляв конкретного інтересу до його трансферу.

Також Вацко додав, що Жирона взагалі не отримувала офіційних пропозицій щодо продажу Ваната. Йдеться не лише про Аякс, а про будь-які клуби, які могли б претендувати на українського форварда в літнє трансферне вікно.

Журналіст повідомив, що, за наявною у нього інформацією, каталонський клуб розраховує на Ваната в наступному сезоні та планує залишити його у складі команди. Вацко пояснив, що в Жироні не очікують появи пропозиції, яка була б фінансово достатньо вигідною для клубу. Зокрема, йдеться про суму, яка дозволила б компенсувати витрати на придбання футболіста у київського Динамо.

Жирона підписала Владислава Ваната влітку 2025 року, заплативши за нього 17 мільйонів євро. Український нападник перейшов до іспанського клубу з Динамо та провів свій перший сезон в Іспанії. Попри адаптацію до нового чемпіонату, форвард зумів відзначитися результативними діями.

У дебютній кампанії за Жирону Ванат провів 29 матчів, у яких забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі. Водночас завершення сезону для українця вийшло невдалим через проблеми зі здоров’ям. Нападник отримав травму сухожилля підколінного м’яза лівої ноги та не виходив на поле з 6 квітня.

Напередодні з’явилася інформація, що Ванат відновився після пошкодження та повернувся до тренувань у загальній групі Жирони. Це може свідчити про те, що українець поступово готується до нового сезону разом із командою.

За підсумками минулої кампанії Жирона залишила Ла Лігу та в наступному сезоні виступатиме в Сегунді. Попри виліт до другого дивізіону, клуб, за інформацією Вацка, не планує розставатися з українським нападником, якщо не отримає справді вигідної фінансової пропозиції.

Контракт Владислава Ваната з Жироною розрахований до літа 2030 року, тому каталонський клуб має сильну переговорну позицію щодо майбутнього футболіста.